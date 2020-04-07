Gaziantep'te kebap dumanları tütmez oldu...Koronavirüs Gaziantepli kebapçıları vurdu Gaziantep'te kebap dumanları tütmez oldu.

Gaziantep'te kebap dumanları tütmez oldu...Koronavirüs Gaziantepli kebapçıları vurdu

GAZİANTEP - Korona virüs salgını gastronomi kenti Gaziantep'teki kebapçıları vurdu, yaşanan sakinlik nedeniyle Gaziantep Kalesi civarında bulunan kebapçılarda ocaklar tütmez oldu.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyanın her noktasına yayılan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgını Gaziantepli kebapçıları vurdu. UNESCO tarafından Türkiye'nin ilk gastronomi şehir olarak seçilen ve bu özelliğiyle yerli, yabancı binlerce turisti ağırlayan Gaziantep'te sessizlik hakim.

Kentte özellikle Gaziantep Kalesi civarında 365 gün binlerce vatandaşın kebap keyfi yaptığı noktalarda artık kebap dumanları tütmez oldu. Gün boyunca yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan kale altındaki kebapçılar, günde 15-20 civarı vatandaşa sadece paket servisi yaparak hizmet verebiliyor. Duman altı görüntüsüyle bilinen Gaziantep Kalesi civarındaki sakinlik ise dikkat çekiyor.

Vatandaşlar şaşkın

Yaşanan durumun kendisini çok şaşırttığını söyleyen Yunus Bilen isimli vatandaş, "Normalde buralar insanlarla dolu olurdu, tıklım tıklım olurdu ama şuan kimse yok. Toplasan 15-20 kişi alanda ya var ya da yok. Dışarı çıkanlarda işi gücü olan insanlar zaten. Ben de çalışıyordum, canım kebap çekince paket olarak almaya geldim" dedi.

Murat Yatmaz isimli vatandaş ise kale altındaki sessizliğin ve sakinliğin üzücü olduğunu vurgulayarak, "Burası Gaziantep'in yemek merkezlerinden biri ve normalde tıklım tıklım olurdu. Şuan kimse yok. Bir an önce inşallah bu virüs biter. Allah aydınlığa çıkarsın bizi" ifadelerini kullandı.

Kebapçılar üzgün

Kale altında ciğer kebap yapan Mustafa Bozgeyik isimli iş yeri sahibi, "Bu virüs belası çıktığından beri akşama kadar 15-20 müşterimiz ya geliyor ya da gelmiyor. Normalde burada şuan ortalama 150-200 civarı müşterimiz olurdu, tıklım tıklım olurdu burası. Kebap başkenti Gaziantep'te virüs nedeniyle artık kebap dumanları tütmüyor" dedi.

Nejdet Kılınçoğlu isimli kebapçı ise, "Biz gastronomi şehriyiz. Normalde yurt dışından ve yurt içinde çok sayıda turist ağırlıyoruz ama şuan durumumuz bu. Korona virüs bizi yüzde 99 etkiledi. Şuanda tam öğle saatindeyiz ve şuan normalde burada kıymet kopardı, müşteriye yetişemezdik ama şuan her taraf bomboş. Korona geldi kebap bitti resmen" ifadelerini kullandı.

Gaziantepli Kebapçı Yalçın da, "Virüs muhabbeti nedeniyle ocaklarımız tütmüyor. Gastronomi şehri Gaziantep'te kebap dumanları tütmüyor artık. Sadece paket servis yapabiliyoruz. Umarım tez zamanda bu durum sona erer" diye konuştu.

Kaynak: İHA