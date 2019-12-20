Gaziantep'te kaza yapan tırda çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep'te toprak yığınağına çarparak alev alan tır, kullanılamaz hale geldi.
Gaziantep'te toprak yığınağına çarparak alev alan tır, kullanılamaz hale geldi.
Abdullah Yasaval yönetimindeki 27 BN 385 plakalı tır, Nurdağı-Osmaniye D-400 kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak yığınağına çarptı.
Tırın sürücüsü kazanın ardından kendini dışarı atarken, araç yanmaya başladı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.