Gaziantep'te kaza yapan tırda çıkan yangın söndürüldü
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Gaziantep'te kaza yapan tırda çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te toprak yığınağına çarparak alev alan tır, kullanılamaz hale geldi.

20.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:42
Gaziantep'te kaza yapan tırda çıkan yangın söndürüldü

'te toprak yığınağına çarparak alev alan tır, kullanılamaz hale geldi.

Abdullah Yasaval yönetimindeki 27 BN 385 plakalı tır, Nurdağı-Osmaniye D-400 kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak yığınağına çarptı.

Tırın sürücüsü kazanın ardından kendini dışarı atarken, araç yanmaya başladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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