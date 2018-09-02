Gaziantep'te Kaza: 7 Ölü, Çok Sayıda Yaralı (2)

Gaziantep'te Kaza: 7 Ölü, Çok Sayıda Yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİGaziantep'in Oğuzeli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada, ölü sayısı 7'ye çıktı.

Gaziantep'te Kaza: 7 Ölü, Çok Sayıda Yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada, ölü sayısı 7'ye çıktı. Oğuzeli ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri daha kurtarılamadı. Kazada ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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