Gaziantep'te Kaza: 4 Yaralı
Gaziantep'in Araban ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Seydi Vakkas Turan yönetimindeki 01 BİC 01 plakalı hafif ticari araç, Çat Boğazı yakınlarında Ekrem Karşılayan yönetimindeki 46 EC 702 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Yoldan geçerken kazayı gören Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ile AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, yaralıların ambulansa taşınması için 112 Acil Sağlık ekiplerine yardımcı oldu.
Yaralılar, Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.