Gaziantep'te Kaza: 2 Ölü

Gaziantep'te yol kenarındaki hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.



Kaza, dün gece Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma İnce yönetimindeki otomobil, kavşakta sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonuna çarptı. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede otomobilin sürücüsü 38 yaşındaki Cuma İnce'nin yaşamını yitirdiğini belirledi, yanında bulunan ve yaralanan 39 yaşındaki Mehmet Resul Uz ise sağlık görevlileri tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Uz, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını İnce ve Uz'un cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.