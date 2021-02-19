Gaziantep'te kayıp olarak aranan kişinin ölü bulunmasına ilişkin iki zanlı tutuklandı
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Gaziantep'te kayıp olarak aranan kişinin ölü bulunmasına ilişkin iki zanlı tutuklandı

19.02.2021 09:25 | Son Güncelleme: 19.02.2021 09:28
Gaziantep'te kayıp olarak aranan kişinin ölü bulunmasına ilişkin iki zanlı tutuklandı

Gaziantep'te ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı kişinin öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Gaziantep'te ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı kişinin öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Mesut Oğultekin'in (33) Şahinbey ilçesi Geneyik Mahallesi'nde 15 Şubat'ta ölü bulunmasına ilişkin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ç, savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlılardan A.Ö. ve H.Ö. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahinbey ilçesinde 11 Şubat'ta evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı Mesut Oğultekin (33), 15 Şubat'ta Geneyik Mahallesi'nde ölü olarak bulunmuş, olaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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