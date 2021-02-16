Gaziantep'te kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
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Gaziantep'te kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

16.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:30
Gaziantep'te kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Gaziantep'te ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı kişi, öldürülmüş halde bulundu.

Gaziantep'te ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı kişi, öldürülmüş halde bulundu.

Şahinbey ilçesinde yaşayan ve 11 Şubat'ta evden çıkan Mesut Oğultekin'in (33) dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Başvuru üzerine Oğultekin'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Dün gece ise Geneyik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yerde hareketsiz bir erkeğin olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yerdeki kişinin başının ezilerek öldürüldüğü belirlendi.

Güvenlik güçlerince yapılan incelemede ölen kişinin, kayıp olarak aranan Mesut Oğultekin olduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Oğultekin'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ekipler, Mesut Oğultekin'i öldüren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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