Gaziantep'te kayıp kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı
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Gaziantep'te kayıp kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı

Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'te kayıp kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı

Gaziantep'te kayıp olarak aranan kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 5 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Gaziantep'te kayıp olarak aranan kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 5 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Mesut Oğultekin'in (33) Şahinbey ilçesi Geneyik Mahallesi'nde 15 Şubat'ta ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcılığınca tutuklu sanıklar Abdi Ö. ve kardeşi Halil Ö. hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve tutuksuz sanıklar A.Ç, K.A. ve O.E. hakkında ise bu suça yardım ettikleri iddiasıyla 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Olay günü, Oğultekin'in Abdi Ö'nün aracında Halil Ö'yü görmesi halinde araca binmeyeceğini ön gören bu iki kişinin diğer şüphelileri de kullanarak araca binme konusunda hataya düşürdükleri ifade edilen iddianamede, diğer şüphelilerin suçun işlenmesinden önce yardımda bulunarak, eylemin icrasını kolaylaştırdıkları bilgisi yer aldı.

Bu noktadan sonra Abdi ve kardeşi Halil Ö. ile Oğultekin'in araçla ıssız yere gittikleri ve Oğultekin'i zorla ekin tarlasına eylemin gerçekleştiği yere götürdükleri belirtilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

"Halil ve Abdi'nin maktül ile Abdi'nin eşi arasındaki ilişkiden kaynaklı duyguları çerçevesinde maktülü bir süre darbederek otopsi raporunda görüleceği üzere vücudunda birçok ekimozun olmasına sebebiyet verdikleri, ekimozun ancak canlı dokuda olabileceği tıbben bilindiğinden ölendeki bu eziyet eylemlerinin kişi öldürülmeden önce gerçekleştiğinin belirlendiği, bir süre maktule eziyet ettikten sonra Abdi tarafından orada yerde bulunan bir taş parçası kullanılarak ölen Mesut'un kafasının sol arka yan kısmına şiddetle vurulmak suretiyle kafatası kırığı oluşacak şekilde orada öldürüldüğü belirlenmiştir."

İki sanığın uzunca bir zamandan bu yana bu eylemi planladıkları belirtilen iddianamede, "Bu iki sanığın soğuk kanlılıkla eylem hazırlığında oldukları, suç işleme kararı ile eylem arasında uzunca bir sürenin geçtiği, olay günü uygun koşulları hazırlayarak Mesut'u birlikte öldürdükleri, öldürmeden önce Mesut'a eziyet de ettikleri, ayrıca eylemlerinden sonra olay yerinde Mesut'un ölmesini de soğuk kanlılıkla bekleyip ölüm gerçekleştikten sonra oradan ayrıldıkları anlaşılmıştır." denildi.

Sanıkların ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.

Ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Mesut Oğultekin'in (33) Şahinbey ilçesi Geneyik Mahallesi'nde 15 Şubat'ta ölü bulunmuş, soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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