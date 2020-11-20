Gaziantep'te kayıp kişinin cesedinin merdiven altında bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te kayıp kişinin cesedinin merdiven altında bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

20.11.2020 00:01 | Son Güncelleme: 20.11.2020 00:04
Gaziantep'te kayıp kişinin cesedinin merdiven altında bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 aydır kayıp olarak aranan kişinin cesedinin merdiven altında bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 aydır kayıp olarak aranan kişinin cesedinin merdiven altında bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Şahinbey Mahallesi'ndeki bir evin merdiven altında Mehmet Y'nin (30) cesedinin gömülü olarak bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler E.S, ve A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mehmet Y'nin (30) bulunması için ailesi, 2 ay önce emniyete kayıp başvurusu yapmış, Nizip Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip, kayıp kişinin en son Şahinbey Mahallesi'ndeki bir evde görüldüğü tespit etmişti.

Söz konusu evde yapılan incelemelerde polis, merdiven altında yeni dökülmüş betonu fark etmiş, betonun kazılmasıyla kayıp Mehmet Y'nin cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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