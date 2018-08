Gaziantep'te kaybolan gençten 17 gündür haber alınamıyor

Anne ve baba çocuklarının hayatından endişe ediyor

Oğlunun öldürülmüş olabileceğini düşünen anne, röportaj esnasında fenalık geçirdi

Fenalık geçiren anne ambulans ile hastaneye kaldırıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 17 gün önce çalıştığı çiftlikten kaçtığı ileri sürülen gençten haber alınamıyor. Çocuklarının hayatından endişe eden aileden 46 yaşındaki Şengül Kodaş, röportaj esnasında fenalık geçirdi. Acılı anne ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Alparslan Türkeş Mahallesi'nde dini nikahlı eşi Şengül Kodaz ile birlikte yaşayan Ramazan Karakaş'ın 20 yaşındaki oğlu Ökkeş Ali Karakaş(20), çalıştığı çiftlikten kayıplara karıştı. Yaklaşık 3 yıldır Gözlühöyük Mahalllesi'nde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde yatıp kalkan Ökkeş Ali Karakaş, en son ramazan ayında ailesini ziyaret etti. 19 Temmuz'da ailesinin çiftlikte gördüğü Karakaş'ın bu ziyaretten 2 gün sonra ise kaçtığı haberi aileye ulaştırıldı.

Çiftlikten kaçtığı söylendi

Çiftlik sahibi tarafından baba Ramazan Karakaş'a oğlunun kaçtığı ve izini kaybettikleri söylenirken, bu haber üzerine ise acılı baba jandarma ekiplerine haber verdi

Yaşananları anlatan acılı baba, "Dükkanın önünde oturuyorduk. çiftlik sahibi seslenince yanına gittik. Bize, "Ökkeş, kaçmış, ben İslahiye'deydim. Yengen telefonla aradı. Tüm çabasına rağmen tutamamış, 'oğlun kaçmış' dedi. Biz de hemen jandarmaya haber verdik. Oğlumu her yerde aramaya başladık. Çevre köylerin hepsini gezdik. Oğlumun gidebileceği her yerde aradık. Bakabileceğimiz her yere baktık. Biz de aradık, jandarma da aradı. Jandarma çevre çiftliklerde oğlumu aradı, biz ise köy köy dolaştık" dedi.

Baba Ramazan Karakaş, oğlunun kaybolduğu söylenen 21 Temmuz'dan itibaren çocuğundan hiç bir haber alamadığını belirterek, görenlerin yada bilgi sahibi olanların emniyet güçlerine ve jandarmaya haber vermesini istedi.

Annesi fenalık geçirdi

Oğlunun bulunması için haber yaptırmak isteyen aileden acılı anne Şengül Kodaz, oğlunun hayatından endişe ettiğini söyleyerek, bir an önce Ökkeş Ali Karakaş'ın bulunmasını istedi. 17 gündür oğlu ile ilgili hiç bir ize rastlanılmadığını belirten acılı anne göz yaşlarını tutamadı. röportaj esnasında fenalık geçiren anneye yanında bulunan gazeteci ve yakınları ilk müdahalede bulunmaya çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen kadın, İslahiye devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüksek tansiyon ve nefes darlığı şikayetleri ile hastanede getirilen kadın yaklaşık 5 saatlik müşahedenin ardından taburcu edildiği öğrenildi.