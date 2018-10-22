Gaziantep'te Kaybolan Çocuk Bulundu
Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaybolan çocuk, jandarma ekiplerince bulundu.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaybolan çocuk, jandarma ekiplerince bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Turlu Mahallesi'nde zeytin toplayan Sevim ve Yılmaz Dağ çifti, 4 yaşındaki çocukları Mustafa'dan bir süre haber alamadı.
Akrabalarıyla çocuğu arayan ancak bir sonuca ulaşamayan aile, durumu ilçe jandarma ekiplerine bildirdi.
Çevrede geniş çaplı arama tarama faaliyeti başlatan ekipler, yaklaşık 3 saat sonra çocuğu kaybolduğu yerden 2 kilometre uzaklıkta bir ağacın altında buldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen çocuk ailesine teslim edildi.