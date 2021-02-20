Gaziantep'te kavgada başına taş isabet eden kişi hayatını kaybetti
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Gaziantep'te kavgada başına taş isabet eden kişi hayatını kaybetti

20.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:32
Gaziantep'te kavgada başına taş isabet eden kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te kavga sırasında başına taş gelen kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te kavga sırasında başına taş gelen kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şehitkamil İlçesi İbrahimli Mahallesi'nde 14 Şubat'ta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan taşlı ve sopalı kavgada başına taş isabet eden tatlı ustası Ali Arslantaş (35) ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Arslantaş, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Arslantaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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