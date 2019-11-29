Gaziantep'te kasten öldürme suçundan aranan kişi yakalandı
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Gaziantep'te kasten öldürme suçundan aranan kişi yakalandı

Gaziantep'te kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.

29.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:20
Gaziantep'te kasten öldürme suçundan aranan kişi yakalandı

'te kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Kasten öldürme" suçundan aranan ve bu suça dair hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.P. yakalandı.

Hükümlünün işlemlerinin ardından Antalya'ya gönderileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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