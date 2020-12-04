GAZİANTEP - Kasım ayında 120 hırsızlık olayı aydınlatıldı
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GAZİANTEP - Kasım ayında 120 hırsızlık olayı aydınlatıldı

04.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:38

Gaziantep'te kasım ayında 120 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 42 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te kasım ayında 120 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 42 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasım ayında motosiklet, iş yeri, ev hırsızlığı, yağma, kapkaç gibi 120 olayın faillerini yakaladı.

Bu kapsamda güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilerek gözaltına alınan 65 şüpheliden 42'si tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde zanlıların yaptığı motosiklet, iş yeri, ev hırsızlığı anları yer alıyor.

GAZİANTEP - Kasım ayında 120 hırsızlık olayı aydınlatıldı
GAZİANTEP - Kasım ayında 120 hırsızlık olayı aydınlatıldı
GAZİANTEP - Kasım ayında 120 hırsızlık olayı aydınlatıldı
GAZİANTEP - Kasım ayında 120 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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