GAZİANTEP - Karşı şeride geçen aracın sürücüsü yaralandı
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GAZİANTEP - Karşı şeride geçen aracın sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

İslahiye ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparken orta refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İslahiye ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparken orta refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sultan Kurdini yönetimindeki 06 BJS 072 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarında seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Bu sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, araç önce orta refüjdeki ağaçlara çarptı, ardından da karşı şeride geçti.

Araç sürücüsü, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GAZİANTEP - Karşı şeride geçen aracın sürücüsü yaralandı
GAZİANTEP - Karşı şeride geçen aracın sürücüsü yaralandı
GAZİANTEP - Karşı şeride geçen aracın sürücüsü yaralandı
GAZİANTEP - Karşı şeride geçen aracın sürücüsü yaralandı
GAZİANTEP - Karşı şeride geçen aracın sürücüsü yaralandı
GAZİANTEP - Karşı şeride geçen aracın sürücüsü yaralandı
GAZİANTEP - Karşı şeride geçen aracın sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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