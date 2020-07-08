Gaziantep'te karpuz yüklü minibüs devrildi: 1 yaralı
Gaziantep'te karpuz yüklü minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
08.07.2020 21:05 | Son Güncelleme: 08.07.2020 22:19
Gaziantep'te karpuz yüklü minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, K.T'nin kullandığı 31 M 3567 plakalı karpuz yüklü minibüs, Nurdağı-İslahiye çevre yolunun Gökçedere mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Devrilen minibüsteki karpuzlar yola saçıldı.
Karpuzlar, ekipler tarafından temizlendi.
Kaynak: AA