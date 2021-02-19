Gaziantep'te karısını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Gaziantep'te karısını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Süleyman Y. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı, sanık avukatı salonda hazır bulundu.

Sanık Süleyman Y, 8 yıllık evli olduklarını ve 3 çocuklarının bulunduğunu, olay günü tartıştıklarını ve sinirlenip eşini bıçakladığını dile getirerek, pişman olduğunu söyledi.

Duruşma savcısı, sanığın eşini aldattığını, bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını, olay günü de tartışma sonrası sanığın maktulü 11 kez bıçakladığını ve pencereden "Öldürdüm, ambulans çağırın" diye bağırdığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

İndirim yapılmadı

Mahkeme heyeti, sanık Süleyman Y'yi "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırarak cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti.

Merkez Şehitkamil ilçesi Girne Mahallesi'nde 5 Mart 2020'de evlerindeki tartışma sonrası eşini bıçaklayan Süleyman Y, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan