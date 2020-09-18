Gaziantep'te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadından 4 kilogramlık kitle çıkarıldı
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Gaziantep'te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadından 4 kilogramlık kitle çıkarıldı

Gaziantep'te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının karnından 25 santimetre çapında 4 kilogram ağırlığındaki kitle ameliyatla alındı.

Gaziantep'te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadından 4 kilogramlık kitle çıkarıldı
18.09.2020 11:15 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:18

Gaziantep'te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının karnından 25 santimetre çapında 4 kilogram ağırlığındaki kitle ameliyatla alındı.

Gaziantep Özel Anka Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 43 yaşındaki F.P, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye geldi. Yapılan incelemelerde karnında kitle tespit edilen hasta, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Demir ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

Ameliyatla hastanın karnından 25 santimetre çapında 4 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Operasyonu gerçekleştiren Mustafa Demir, hastanın kendilerine şiddetli karın ağrısı şikayetiyle başvurduğunu ifade etti.

Hastanın, karnındaki şişliği kilo alımına bağladığını anlatan Demir, "Şiddetli ağrılar olunca hastaneye başvurmuş. Ardından da bize ulaşmış. Yaptığımız tetkiklerde göğüs boşluğu ile karın boşluğunu ayıran diyafram dediğimiz yerden başlayıp, aşağıya kasık bölgesine uzanan oldukça büyük boyutlarda yaklaşık 4 kilogram ağırlığında bir kitle tespit ettik. Hastada bazı semptomlar oluştuğunu da görünce hemen ameliyata aldık. Ameliyat başarılı geçti. Durumu iyi. Karnının içesinden futbol topu büyüklüğünde yaklaşık 25 santimetrelik bir kitle çıkardık. Hastamızın ameliyat sonrası durumu da iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

F.P. ise uzun zamandır şiddetli karın ağrısı çektiğini ağrısından kurtulduğu için mutlu olduğunu belirtti. F.P, "Kendimi gayet iyi hissediyorum. Karnımdan çıkan kitle beni hem şaşırttı, hem korkuttu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Kerem Kocalar
Kerem Kocalar
AA Editörü
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