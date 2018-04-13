Gaziantep'te Kardeşlerin Silahlı Kavgası: 1 Ölü
Gaziantep'te kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Gaziantep'te kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Şahinbey ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Ruşen Kemal Uğur ile ağabeyi İdris Hakan Uğur arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, kardeşinin pompalı tüfekle ateş ettiği İdris Hakan Uğur, olay yerinde hayatını kaybetti.
Uğur'un cesedi, savcının incelemesinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.