Gaziantep'te kardan kapanan tüm yollar trafiğe açıldı Vali Gül'den kapanan yollarla ilgili açıklama Vali Gül'den hem müjde hem teşekkür Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kentte etkili kar yağışı sonrası kapanan otoyolların trafiğe açıldığını açıkladı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te kardan kapanan tüm yollar trafiğe açıldı

Vali Gül'den kapanan yollarla ilgili açıklama

Vali Gül'den hem müjde hem teşekkür

GAZİANTEP - Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kentte etkili kar yağışı sonrası kapanan otoyolların trafiğe açıldığını açıkladı. Vali Gül, açıklamasında, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla Gaziantep'te kapanan bütün yollarımız trafiğe açıldı. Geçmiş yıllarda bütün kış mevsiminde yağan kar bir günde yağdı" dedi.

Gaziantep'te iki gün önce etkili olan kar yağışı hayatı adeta felç etmişti. Yoğun kar yağışı sonrası kentin pek çok noktasında hayat durma noktasına gelmiş, ana ve ara yollar karla kaplanmış, Gaziantep-Adana, Gaziantep-Şanlıurfa ve Gaziantep-Kilis otoyolları ulaşıma kapanması sonrası ise binlerce araç ve vatandaş mahsur kalmıştı. Kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından kentte yoğunlaştırılan çalışmaların ardından kapanan tüm yolların tekrar trafiğe açıldığı açıklandı.

Vali Gül'den hem müjde hem teşekkür

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla Gaziantep'te kapanan bütün yollarımız trafiğe açıldı. Geçmiş yıllarda bütün kış mevsiminde yağan kar bir günde yağdı. Bu olağanüstü dönemde yanımızda olan bakanlarımız Abdulhamit Gül'e, Süleyman Soylu'ya ve Adil Karaismailoğlu'na çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.