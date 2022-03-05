Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı kadın öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı kadın öldü

AA, Fırat Özdemir - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı kadın öldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Dönüş Kaya'dan haber alamayan yakınları, 2 Mart'ta yaşlı kadının evine gitti. Eve giren ve Kaya'yı hareketsiz bulan yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen Kaya'yı il merkezindeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kaya, buradaki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaya'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Gaziantep, Hürriyet, Mart, 112, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title