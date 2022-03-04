GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi - Haberler

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GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi

AA, Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Övündük Mahallesi'nde yaşayan Cuma (75) ile Emine Barna (80) çiftinden haber alamayan yakınları evlerine gitti.

Yaşlı çifti evde hareketsiz bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı çiftin karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Barna çiftinin cesetleri, jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi

GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi

GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi

GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi

GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi

GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi

GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Şehitkamil, Gaziantep, Cuma, Güncel, Haberler

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