Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen kadın yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kadın hayatını kaybetti.
Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Remziye Şahba (24), banyodaki sobadan sızan gazdan zehirlendi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Adli Tıp Kurumuna gönderilen Şahba'nın cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan