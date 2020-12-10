Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen çiftin cenazeleri toprağa verildi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftin cenazeleri defnedildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftin cenazeleri defnedildi.
Mustafa (72) ve eşi Zeliha Duman'ın (71) naaşları, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
İslahiye ilçesine getirilen çiftin cenazeleri, Hasanlök Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine yeni tip koronavirüs tedbirleri doğrultusunda kısıtlı sayıda kişi katıldı.
Olay
8 Aralık'ta işten eve dönen Yücel Duman, Hasanlök Mahallesi'nde yaşayan babası Mustafa (72) ile annesi Zeliha Duman'ı (71) evde hareketsiz bulmuş, 112 Acil Sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirlemişti.
İncelemenin ardından çiftin cenazeleri, İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek