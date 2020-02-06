Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
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Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 5 kişi tedavi altına alındı.

06.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:52
Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 5 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Güllühüyük Mahallesi'nde eşi ve 3 çocuğuyla yaşayan Muhammed Kaya (43), rahatsızlanmaları üzerine 112 görevlilerinden yardım istedi.

Ambulanslarla evlerinden alınan aile fertleri, İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen baba Muhammed, anne Gülcan (43) ile çocukları Haydar (13), Merve (9) ve Berat'ın (5) hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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