Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: Yaşlı çift sobadan sızan gazdan hayatlarını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 8 Şubat mahallesindeki evlerinde ikamet eden Seydi ve eşi Hanım Kılıç çiftinden haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

Eve gelen ekipler ise, yaşlı çiftin cansız bedenler ile karşılaştı.

Sobadan sızan gazdan öldükleri tespit edilen çiftin cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenazeler burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından Şanlıufa'nın Bozava İlçesine bağlı Örgülü mahallesinde defin edilecek.

Kaynak: İHA