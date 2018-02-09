Gaziantep'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 3 Ölü
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Gaziantep'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 3 Ölü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 3 Ölü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kurudere Mahallesi'nde yaşayan Serkan (26), eşi Selma (25) ve annesi Güllü Gökkaya'dan (80) haber haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdiklerinde 3 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Serkan Gökkaya, eşi ve annesinin cenazeleri, Nurdağı Devlet Hastanesindeki morga konuldu.

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