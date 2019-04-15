Gaziantep'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 7 Nisan'da Beylerbeyi Mahallesi'ndeki arkadaşına ait oto lastik dükkanına giden Mustafa Bulut (29), kömür sobasının bulunduğu odada uyuyakaldı.

Bir süre sonra Bulut'u hareketsiz bulan çalışanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Bulut, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtilen Bulut'un cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA