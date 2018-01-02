Gaziantep'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın yaşamını yitirdi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın yaşamını yitirdi.
Turan Emeksiz Mahallesi 37 Sokak'taki ikametinde yalnız yaşayan Emine Çevik (73) sobadan sızan gazdan zehirlendi.
Yakınlarınca baygın bulunan Çevik, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çevik'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.