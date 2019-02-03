Gaziantep'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 63 yaşındaki Hatice Kılınç hayatını kaybetti.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde 12 gün önce meydana geldi. Buradaki evinde yaşayan 63 yaşındaki Hatice Kılınç, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikten sonra Gaziantep'teki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Hastanede 12 gün boyunca tedavi gören yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kılınç'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA