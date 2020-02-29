Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü
Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Leyla Keleş'ten (34) haber alamayan yakınları evine gitti.
Keleş'i hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen 112 Acil Sağlık ekibi, kadının karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.
Leyla Keleş'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: AA