Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü
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Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

29.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:08
Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü

'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Leyla Keleş'ten (34) alamayan yakınları evine gitti.

Keleş'i hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen 112 Acil Sağlık ekibi, kadının karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Leyla Keleş'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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