Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü
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Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü

Gaziantep'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

25.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:56
Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü

'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Farabi Mahallesi'nde yaşayan Kureyş Ateş'ten (74) alamayan yakınları evine gitti.

Kureyş'i hareketsiz halde bulunan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kureyş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Kureyş'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA

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