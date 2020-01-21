Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen genç tedavi altına alındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen genç kız tedavi altına alındı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen genç kız tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırıkçalı Mahallesi'nde ailesiyle oturan Buket Sena Burak (18) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Telefonuyla babası Musa Barak'a ulaşan genç kız, durumun bildirilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.