Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen imam öldü
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Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen imam öldü

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Adaklı Mahallesi'nde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen imam hayatını kaybetti.

21.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:12
Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen imam öldü

'in ilçesine bağlı Mahallesi'nde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen imam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 13 kilometre uzaklıkta Adaklı Mahallesindeki Adaklı Cami'de imamlık yapan 23 yaşındaki , sabah namazı için camiye gelmeyince cemaatten bazıları genç imamın evine gitti.

Deniz'in evde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi

Eve gelen ekipler, Deniz'in kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Deniz'in cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Kaynak: AA
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