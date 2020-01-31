Gaziantep'te karbonmonoksit gazından etkilenen 334 kişi hastaneye kaldırıldı

31.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:46

Gaziantep'te son 24 saatte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 334 kişi tedavi altına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kette ve ilçelerde gece başlayan ve etkisini sürdüren fırtına nedeniyle 334 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere sevk edilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşlara soba kullanımı hakkında çeşitli eğitimler verdi.

Kaynak: AA