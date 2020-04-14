Gaziantep'te karantina süresi dolan 520 kişi, evlerine uğurlandı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kredi Yurtlar Kurumu, Gaziantep, Kıbrıs, Güncel

Gaziantep'te karantina süresi dolan 520 kişi, evlerine uğurlandı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirildikten sonra Gaziantep'te Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurda yerleştirilen 684 kişiden 520'si, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından kentten ayrılmaya başladı.

14.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:20
Gaziantep'te karantina süresi dolan 520 kişi, evlerine uğurlandı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirildikten sonra Gaziantep'te Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurda yerleştirilen 684 kişiden 520'si, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından kentten ayrılmaya başladı.

Çoğunluğu öğrenci olan aralarında iş adamı ve askerlerin de bulunduğu 684 kişi, 14 gün önce koronavirüs tedbirleri kapsamında KKTC'den Türkiye'ye getirildi. Bu kişiler, Gaziantep Üniversitesi kampüsündeki KYK'ya ait Ümmü Gülsüm Yurdu'nda karantinaya alındı. Yurtta misafir edilenlerden 520'si, karantina sürelerinin sona ermesinin ardından bugün uğurlanmaya başlandı. 164 kişinin ise pazar gününe kadar memleketlerine gönderileceği öğrenildi.POZİTİF VAKA YOKGaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, misafir edilen kişiler arasında pozitif vaka olmadığını belirterek, 14 günlük sürede ellerinden gelen tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Sürecin olumlu geçtiğini anlatan Özbay, "520 kişilik misafir grubumuzu bugün uğurluyoruz. Kıbrıs'tan gelen öğrenci, asker, iş adamları ve vatandaşlarımızın 14 günlük karantina süreleri bitti, bugün inşallah sağ salim memleketlerine gidecekler. Süreç bizim açımızdan olumlu geçti, herhangi pozitif bir vakamız olmadı. Valiliğimiz koordinasyonunda iyi bir süreç geçirdik. Elimizden gelen tüm imkanları seferber ettik. Bir grup misafirimiz daha var. Yarın belli bir öğrenci grubunu daha göndereceğiz" diye konuştu.

Öte yandan karantina süreleri biten vatandaşlar, ailelerine kavuşacakları için mutlu olduklarını ifade etti. Kentten ayrılarak ailelerinin yaşadıkları şehre giden 520 kişinin, 14 gün süre de kendi evlerinde karantinada kalacakları belirtildi.


Kaynak: DHA

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