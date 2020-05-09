Gaziantep'te karantina süresi dolan 346 kişi, evlerine uğurlandı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle ABD'den getirildikten sonra Gaziantep'te, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurda yerleştirilen 346 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle ABD'den getirildikten sonra Gaziantep'te, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurda yerleştirilen 346 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.

Aralarında öğrenci ve iş insanlarının da bulunduğu 346 Türk vatandaşı, 14 gün önce, koronavirüs tedbirleri kapsamında ABD'den Türkiye'ye getirildi. Gaziantep Üniversitesi kampüsündeki KYK'ya ait Ümmü Gülsüm Yurdu'nda karantinaya alındı. 14 günlük karantina süreleri dolan vatandaşlar, bu sabah memleketlerine gönderildi. Vatandaşlar, kendilerine çok iyi bakıldığını ve her ihtiyaçlarının giderildiğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fidan hediye edilen 346 kişi, evlerinde de 14 gün süreyle karantinada kalacak.

Kaynak: DHA