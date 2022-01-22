Gaziantep'te kara saplanan ambulans belediye ekiplerince kurtarıldı - Haberler
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Gaziantep'te kara saplanan ambulans belediye ekiplerince kurtarıldı

Gaziantep'te kara saplanan ambulans belediye ekiplerince kurtarıldı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, hasta almaya giderken kara saplanan ambulans, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, hasta almaya giderken kara saplanan ambulans, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kartal Mahallesi'nde karbonmonoksit zehirlenmesi ihbarına gitmeye çalışan sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, olumsuz hava koşulları nedeniyle yoldan çıkarak kara saplandı.

Durumun iletilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri, yolu ulaşıma açarak ambulansı kurtardı.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi ise bölgeye yönlendirilen bir başka ambulansla, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te kara saplanan ambulans belediye ekiplerince kurtarıldı

Gaziantep'te kara saplanan ambulans belediye ekiplerince kurtarıldı

Gaziantep'te kara saplanan ambulans belediye ekiplerince kurtarıldı

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Ambulans, Güncel, Haber

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