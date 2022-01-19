Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (10) - Haberler
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Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (10)

Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (10)
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel

OKULLAR TATİL EDİLDİGaziantep Valisi Davut Gül, iki gündür eğitim verilmeyen kentte yarın da okulların tatil edildiğini duyurdu.

GAZİANTEP (DHA) - OKULLAR TATİL EDİLDİ

Gaziantep Valisi Davut Gül, iki gündür eğitim verilmeyen kentte yarın da okulların tatil edildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Gül, aşırı buzlanma nedeniyle tatil kararı alındığını belirterek, "Meteorolojik verilere göre; ilimizde beklenen aşırı buzlanma nedeniyle; ilimiz genelinde eğitim- öğretime 20 Ocak Perşembe günü ara verilmiştir. Ayrıca; engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" paylaşımını yaptı.


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Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, okullar, Güncel, Haber

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