Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (7)

OTOYOLDA BEKLEYİŞ SÜRÜYORGaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen kazalar ve kayan araçlar nedeniyle ulaşımın durduğu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda, mahsur kalanların bekleyişi sürüyor.

TARSUS, MERSİN (DHA) - OTOYOLDA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen kazalar ve kayan araçlar nedeniyle ulaşımın durduğu Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda, mahsur kalanların bekleyişi sürüyor. Dün öğle saatlerinde başlayıp, gece boyu süren kar yağışı nedeniyle yolda kalan yüzlerce kişi, saatlerdir kapalı yolun açılmasını bekliyor. Kilometrelerce kuyruğun oluştuğu otoyolda kalanlar, geceyi araçlarında geçirdi. Uzun süredir araçlarında bekleyenler, soğuk nedeniyle zorlandıklarını belirterek, yolun bir an önce trafiğe açılmasını ve evlerine ulaşmak istediklerini söyledi.