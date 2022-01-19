Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (4) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (4)

Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (4)
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Haberler | Güncel

YOLLAR YAYALARA KALDIGaziantep'te etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde de ulaşım aksadı.

YOLLAR YAYALARA KALDI

Gaziantep'te etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde de ulaşım aksadı. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı kentte, sabah saatlerinde yola çıkanlar, zor anlar yaşadı. Toplu taşıma araçlarının çalışmadığı kentte vatandaşlar, iş yerlerine yaya olarak gitmek zorunda kaldı. Beyaza bürünen yol ve kaldırımlarda yürüyenler, düşmemek için yoğun çaba sarf etti.


Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (4)

Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (4)

Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (4)

Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (4)

Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (4)

Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (4)

Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (4)

Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (4)

Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (4)

Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (4)

Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (4)

Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (4)

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title