Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (3)

VALİ GÜL: 2 BİN 800 KİŞİ VE 1780 ARAÇ KURTARILDIGaziantep Valisi Davut Gül, kar yağışı ve kazalarla kayan araçlar nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalan 2 bin 800 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - VALİ GÜL: 2 BİN 800 KİŞİ VE 1780 ARAÇ KURTARILDI

Gaziantep Valisi Davut Gül, kar yağışı ve kazalarla kayan araçlar nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalan 2 bin 800 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Gül, geceden bu yana devam eden çalışmalarda, şu ana kadar 2 bin 800 kişi ile 1780 aracın kurtarıldığını belirtti.

Vali Gül, kamyon ve TIR'ların kayması ve kazaya karışması nedeniyle yolun ulaşıma kapandığını belirtti. Gül, mahsur kalanların kumanya ihtiyaçlarının karşılandığını, kurtarma çalışmaları sırasında hastalara öncelik verildiğini ve geceden bu yana 186 kişinin hastanelere sevk edildiğini de kaydetti.