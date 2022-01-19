Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 1350 kişi kurtarıldı (2) - Haberler
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Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 1350 kişi kurtarıldı (2)

Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 1350 kişi kurtarıldı (2)
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel

VALİ GÜL: ÇOĞU GİTTİ AZI KALDIGaziantep Valisi Davut Gül, yollarda araçlarıyla mahsur kalan sürücülerin tek tek kurtarıldığını söyledi.

GAZİANTEP (DHA) - VALİ GÜL: ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI

Gaziantep Valisi Davut Gül, yollarda araçlarıyla mahsur kalan sürücülerin tek tek kurtarıldığını söyledi. Çalışmaların uzun sürmesinin, 50 santime ulaşan kar kalınlığı ve tipi ile araç trafiğinden kaynaklandığını belirten Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışmalar neden uzun sürdü? Yolda kalmış yüzlerce aracı Karayolları ekiplerimiz tek tek kurtarıyor. 45-50 cm kar kalınlığı ve yoğun tipi var. Araç trafiği çok fazla ve kaza durumunda binlerce araç birikiyor. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çoğu gitti azı kaldı" dedi.


Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 1350 kişi kurtarıldı (2)

Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 1350 kişi kurtarıldı (2)

Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 1350 kişi kurtarıldı (2)

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Tragger, Medya, kar, Güncel, Haber

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