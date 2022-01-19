Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 1350 kişi kurtarıldı

GAZİANTEP'te, dün başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapandı.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, dün başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Çok sayıda aracın kaydığı yollarda mahsur kalan 1350 kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kentte, dün öğle saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollar kapanınca toplu taşıma araçları seferlerini durdurdu. Kendi araçlarıyla evlerine ulaşmak isteyenler büyük güçlük yaşadı. Birçok kişi de yürüyerek evlerine ulaştı.

Süreci takip ettiklerini ve araçların kayması nedeniyle yolların kapandığını dile getiren Vali Gül, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ve şehir dışına araç çıkışlarının durdurulduğunu kaydetti.