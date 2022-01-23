Gaziantep'te kar yağışı şiddetini arttırdı - Haberler
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Gaziantep'te kar yağışı şiddetini arttırdı

İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - Haberler | Güncel

- Gaziantep'te kar yağışı şiddetini arttırdı Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğlen saatlerine doğru şiddetini arttırdı.

GAZİANTEP (İHA) - - Gaziantep'te kar yağışı şiddetini arttırdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğlen saatlerine doğru şiddetini arttırdı.

Gaziantep'te sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı öğlene doğru şiddetini arttırdı. Kar yağışının kent merkezinde görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Yayaların yürümekte zorlandığı görülürken trafiği yoğun olan caddeler boş kaldı. Kapanan yolların açılması için belediye ekipleri iş makinalarıyla yoğun çaba sarf ediyor.

Gaziantep'te kar yağışı şiddetini arttırdı

Gaziantep'te kar yağışı şiddetini arttırdı

Gaziantep'te kar yağışı şiddetini arttırdı

İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, kar, Güncel, Haber

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