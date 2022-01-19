Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle tahta teras çöktü, 14 araçta hasar oluştu - Haberler
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Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle tahta teras çöktü, 14 araçta hasar oluştu

Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle tahta teras çöktü, 14 araçta hasar oluştu
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle tahta terasın çökmesi sonucu park halindeki 14 araçta hasar oluştu.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle tahta terasın çökmesi sonucu park halindeki 14 araçta hasar oluştu.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan Şahinbey Belediyesi Ayşe-Resul Toprak Sosyal Tesisleri bahçesindeki teras yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü.

Çatı altında bulunan park halindeki 14 araç zarar gördü.

İslahiye Belediyesi ekipleri, terastaki karı temizledi, çöken yapıyı araçların üzerinden kaldırdı.

Öte yandan belediye ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 21 mahallenin yolunu açmaya çalışıyor.???????

Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle tahta teras çöktü, 14 araçta hasar oluştu

Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle tahta teras çöktü, 14 araçta hasar oluştu

Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle tahta teras çöktü, 14 araçta hasar oluştu

Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle tahta teras çöktü, 14 araçta hasar oluştu

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Tragger, kar, Güncel, Haber

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