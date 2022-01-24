Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle bazı pazar yerleri bu hafta kurulmayacak - Haberler
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Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle bazı pazar yerleri bu hafta kurulmayacak

Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle bazı pazar yerleri bu hafta kurulmayacak
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te, kar yağışı nedeniyle bazı pazar yerleri bu hafta kurulmayacak.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, kar yağışı nedeniyle bazı pazar yerleri bu hafta kurulmayacak.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yazılı açıklamasında, yarın yağışla kar kalınlığının 20-25 santimetre ulaşmasının beklendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sundurma gibi statik hesapları olmayan yapılar, kar yüküne dayanamayarak çöküyor. Kar yükü taşıyamayacak pazar yerleri bu hafta kullanılmayacaktır. Her işletmenin kendi çatı riskini gözden geçirmesi hayati önem taşımaktadır."

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, kar, Güncel, Haber

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