Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle bazı pazar yerleri bu hafta kurulmayacak
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'te, kar yağışı nedeniyle bazı pazar yerleri bu hafta kurulmayacak.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, kar yağışı nedeniyle bazı pazar yerleri bu hafta kurulmayacak.
Gaziantep Valisi Davut Gül, yazılı açıklamasında, yarın yağışla kar kalınlığının 20-25 santimetre ulaşmasının beklendiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Sundurma gibi statik hesapları olmayan yapılar, kar yüküne dayanamayarak çöküyor. Kar yükü taşıyamayacak pazar yerleri bu hafta kullanılmayacaktır. Her işletmenin kendi çatı riskini gözden geçirmesi hayati önem taşımaktadır."
AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri