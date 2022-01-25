Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle 9 ahırın çatısı çöktü - Haberler
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Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle 9 ahırın çatısı çöktü

Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle 9 ahırın çatısı çöktü
AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 9 ahırın çatısının çökmesi sonucu 2 küçükbaş hayvan telef oldu.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 9 ahırın çatısının çökmesi sonucu 2 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle 5 köyde 9 ahırın çöktüğü belirtildi.

Ahırlardaki 2 küçükbaş hayvanın telef olduğu kaydedilen açıklamada, incelemede ahırların kar şartlarına uygun inşa edilmediğinin belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Uygun yapılmayan yapılarda risk devam ediyor. Kar yağışının ilerleyen günlerde de süreceği tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın, çatılarda biriken karı güvenli bir şekilde temizlemeleri, can ve mal güvenliği için büyük önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle 9 ahırın çatısı çöktü

Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle 9 ahırın çatısı çöktü

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, kar, Güncel, Haber

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