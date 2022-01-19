GAZİANTEP - Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor (2) - Haberler
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GAZİANTEP - Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor (2)

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep'te ekili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ekili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Dün öğle saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar, sabahın ilk saatlerinde durdu.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı kent merkezinde, bazı ağaçlar devrildi.

Ekipler, yolları açmak için çalışmalarını sürdürürken, yolda kalan araçlar da çalışmaları güçleştiriyor.

Bu arada bazı vatandaşlar ana yollarda yürüyerek işe gitmeye çalıştı.

GAZİANTEP - Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor (2)

GAZİANTEP - Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor (2)

GAZİANTEP - Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor (2)

GAZİANTEP - Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor (2)

GAZİANTEP - Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor (2)

GAZİANTEP - Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor (2)

GAZİANTEP - Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor (2)

GAZİANTEP - Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor (2)

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, kar, Güncel, Haber

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