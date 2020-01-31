Gaziantep'te kar yağışı başladı
Gaziantep'te öğleden sonra kar yağışı başladı.
31.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:27
Gaziantep'te öğleden sonra kar yağışı başladı. Kısa süren kar yağışı çocukları sevindirirken, sürücülere zor anlar yaşattı.
Gaziantep'in yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde de etkili oldu. Kar yağışı çocukları sevindirirken, sürücülere zor anlar yaşattı.
Kısa süren kar yağışının gece de devam etmesi bekleniyor. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA